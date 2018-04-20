Детский омбудсмен: Зачастую у педагогов недостаточно знаний для решения подростковых проблем

11:58, 20 апреля 2018, ПАИ

Зачастую обычный педагог в силу недостаточной квалификации сам не знает, что посоветовать в сложной ситуации подростку, поэтому с подростковыми проблемами лучше обращаться к психологам. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталия Соколова рассказала сегодня, 20 апреля, в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что у нее «разработано целое занятие с детьми 6-8 классов о том, как нужно себя вести».

Наталия Соколова добавила, что проблема с травлей подростками одноклассников заключается еще и в том, что «пока дети не поймут, что может последовать наказание - они продолжают издеваться, снимать ролики и выкладывать в сеть, усугубляя ситуацию».

«Они не понимают, для них это игра», - добавила детский омбудсмен.