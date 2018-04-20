На 61% сократилось количество детей-сирот в Псковской области с 2010 года

12:14, 20 апреля 2018, ПАИ

На 61% сократилось количество детей-сирот в Псковской области с 2010 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова в ходе пресс-конференции сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации. По ее словам, в Псковской области на сегодняшний день проживают 2 тыс. 279 детей-сирот.

Также правозащитница рассказала, что 90% опекунов хотят удочерять и усыновлять детей в возрасте до 5 лет, при этом предпочтение отдают девочкам. Она пояснила, что до 6 лет у ребёнка формируются основные качества, определяется его характер, именно поэтому усыновители выбирают детей до 5 лет.

Наталия Соколова отметила, что в рамках действия закона Димы Яковлева с 2013 года ни один псковский ребенок не выехал из Российской Федерации, но при этом количество детей-сирот снизилось, что свидетельствует о том, что россияне стали активнее усыновлять детей.