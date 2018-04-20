Олег Тэор обратился к Александру Котову с просьбой поддержать восстановление псковского храма

12:08, 20 апреля 2018, ПАИ

Настоятель храма князя Александра Невского Олег Тэор обратился к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову за поддержкой в деле возрождения и восстановления псковского храма Святителя Климента Римского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, прихожане надеются на включение объекта культурного наследия в федеральную программу, а самостоятельно намерены благоустроить прилегающую территорию.

«По благословлению митрополита Псковского и Порховского Евсевия забота о храме осуществляется приходом храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Мы приглядываем, содержим и, конечно, мечтаем вернуть былое величие», - рассказал Олег Тэор.

«Это такое место, и такой храм, что со всех сторон украшает Псков – и с одного берега, и с другого», - обратил внимание настоятель. Священник принёс собой фотоснимки – современные и архивные, и отметил, что когда-то кровля храма была восьмискатной, однако, позднее её восстановили в более простом виде из соображений экономии.

По словам Олега Тэора, заявка в Министерство культуры на подготовку проектной документации для восстановления храма в первоначальном облике подавалась уже дважды, но каждый раз «не поддерживалась по непонятным причинам». При этом Госкомитет Псковской области по охране объектов культурного наследия не сдаётся, направляет заявки вновь. «Хотим, чтобы нас включили в программу на следующий год», - рассказал настоятель.

«Готов тоже подключиться и подписать письмо как председатель Собрания депутатов с просьбой включить этот памятник в государственную программу для проведения реставрационных работ, - поддержал предложение Олега Тэора Александр Котов. - Если будет принято решение, уверен, специалисты найдут варианты, в каком виде восстановить кровлю, изучат все документы».

По словам настоятеля храма Александра Невского, таких писем будет два: одно в Министерство культуры Российской Федерации, второе – в Финансово-хозяйственное управление патриархата.

В ожидании ответа из Минкульта прихожане готовы своими силами и при поддержке благотворителей привести в порядок прилегающую к храму территорию: разбить клумбы, поставить скамейки. Церковь Климента папы Римского находится рядом с проезжей частью и недалеко от пляжа. Олег Тэор выразил сожаление, что некоторые граждане паркуют автомобили прямо под стенами древнего храма, жарят шашлыки на территории, где когда-то было кладбище, а с внешней стороны алтарной части, обращённой к реке, «справляют естественные надобности и ведут себя непристойно».

«Мы хотим сохранить территорию в чистоте и порядке, уберечь храм, построенный на склоне реки, от обвалов», - рассказал Олег Тэор. Прихожане рассматривают даже возможность установки ограждения – исторически оно было и до революции, и раньше. «Рядом с церковью, как правило, было кладбище, его отгораживали, чтобы скотина не заходила», - уточнил настоятель. Такие перспективы, по словам священника, будут рассматриваться на научно-методическом совете. «Решение должны принимать специалисты, - согласился Александр Котов. – И по самой возможности, и по внешнему облику».

Кроме того, прихожане намерены провести хотя бы в минимальном объёме текущий и косметический ремонт – в частности, побелить стены. И в этом деле рассчитывают на помощь горожан и ждут любую поддержку. «Сейчас какой попало краской нельзя, надо учитывать и плотность, и стойкость к погодным условиям», - добавил настоятель.

«Готов помогать в вашем благородном деле. Напишем письма, будем надеяться, что на этот раз всё получится», - подвёл итог встречи Александр Котов.

«Дай Бог, чтоб на открытии храма, когда он уже побелен будет, нам встретиться и гордиться Псковом», - согласился Олег Тэор.

Церковь Климента Папы Римского была возвращена Русской православной церкви в 1992 году. Находится на Ольгинской набережной и посвящена небесному покровителю всех, кто работает на реках, озерах, несёт воинскую службу на морских просторах. Сооружение Климентовской церкви относят к ХIV-ХV векам. Известно, что на самом берегу реки Великой в старину стоял Климентовский монастырь, разоренный шведами в 1615 году.