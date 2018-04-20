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Культура

Два студента псковского колледжа искусств и ученица великолукской музыкальной школы поехали на Дельфийские игры

Студент 4 курса специализации «Эстрадное пение» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Александр Кислов, студентка 2 курса специализации «Фортепиано» этого же учебного заведения Светлана Ендальцева и  учащаяся вокально-хорового отделения Детской музыкальной школы №1 имени  М. П. Мусоргского в Великих Луках Алина Жолобова в составе делегации региона на XVII молодежные Дельфийские игры.  Они пройдут с 20 по 25 апреля во Владивостоке, сообщили  Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа.

Ожидается, что в Играх примут участие более двух тысяч представителей разных регионов страны. Игры откроются 21 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Конкурсная и фестивальная программа игр будет состоять из 31 номинации. Работы и выступления юных участников будет около 80 экспертов, в том числе заслуженные и народные артисты России. В итоге будет сформирована сборная страны, которая примет участие в Европейских молодежных Дельфийских играх в Словакии 20-24 августа.

Малые Дельфийские игры и отборочные туры проходили во всех субъектах Российской Федерации с ноября 2017 года по февраль 2018 года.  В них приняли участие около 600 тысяч человек. По итогам отборов порядка 70 регионов направили свои сборные во Владивосток. 

Напомним,  что официально датой и местом рождения игр считается 582 год до нашей эры, Греция. Традиция проведения Дельфийских (ранее - Пифийских) игр возродилась в начале XX века и продолжалась до Второй мировой войны. В 2000 году в Москве проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности, в которых приняли участие представители 115 стран. С 2014 года запущен новый формат состязаний - Европейские Дельфийские игры.

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