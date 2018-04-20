В конкурсе «Приоритеты роста» приглашают принять участие молодых псковичей

13:07, 20 апреля 2018, ПАИ

Во всероссийском конкурсе молодежных проектов «Приоритеты роста» приглашают принять участие молодежь Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что это площадка для молодых людей с собственным видением будущего России, желающих внести свои идеи в разработку стратегии экономического развития и повлиять на социально-экономическую политику нашей страны.

Целью конкурса является стимулирование молодежи к участию в разработке концепции социально-экономического развития путем выявления идей по созданию условия для устойчивого экономического роста в РФ.

Как рассказали в пресс-службе, целевой аудиторией конкурса являются школьники и студенты в возрасте до 25 лет.

Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный) по 4 номинациям для различных групп участников: рисунок на тему «Какая профессия будет популярна в России/в моем регионе через 5 лет?» среди 1-4 классов, инфографика на тему «Как повысить уровень жизни населения в России/в моем регионе в течение 5 лет?» среди 5-8 классов, проект среди 9-11 классов и проект среди студентов вузов и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений.

В пресс-службе пояснили, что проекты имеют социально-экономическую направленность и освещают одну из проблем данной сферы всероссийского или регионально масштаба. Среди тем проектов представлены такие как повышение благосостояния общества и уровня предпринимательской активности; реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской среды; обеспечение сбалансированного регионального развития, совершенствование архитектуры и облика российских городов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 3 мая. Заключительный этап состоится 22-24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте «Приоритеты роста», там же можно ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе. Справки можно получить по телефону +7 985 745-33-93 (Кукушкина Анастасия Алексеевна) и связаться через электронную почту: prioritety.rosta@gmail.com.