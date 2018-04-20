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Общество

Леонид Гелибтерман: Гастротуризм может стать локомотивом, который поведет Псковскую область в светлое будущее

«Ваши власти и бизнес обратили внимание на очень важную тему - гастрономический туризм. Он может стать серьёзным локомотивом, который поведет Псковскую область в светлое будущее», - заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, член президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-подхода в рамках Международного этногастрономического форума «Вкус без границ».

«Важно, чтобы власти и бизнес нашли общий язык», - отметил эксперт. По его словам, государственно-частное партнерство в сфере гастротуризма «многое даст и для культуры, и для экономики».

Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова отметила, что форум проходит с 2014 года и многие гастрономические предложения уже стали сувенирами. «Я очень рада, что с нами работают профессионалы в этой сфере», - добавила она.

Руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская напомнила, что в своем мартовском послании  Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости наращивания экспорта. «У нас уже есть, что оценить и попробовать», - сказала она.

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