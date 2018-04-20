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Общество

Презентация эмблемы уполномоченного по правам ребенка в Псковской области состоится 18 мая

18 мая состоится презентация эмблемы уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, разработанной одной из студенток в рамках конкурса. Об этом сообщила детский омбудсмен Наталия Соколова в ходе пресс-конференции сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также Наталия Соколова  напомнила, что в социальной сети «ВКонтакте» у нее есть своя группа, куда обращаются родители и дети.

Сейчас правозащитница планирует организацию медико-социальных и профилактических выездов в районы области. Вместе с уполномоченным в них примут участие инспекторы по делам несовершеннолетних, психологи и другие специалисты. Цель таких выездов, отметила Наталия Соколова, предоставить детям квалифицированную помощь, поскольку в районах не хватает таких  специалистов. По ее словам, готов в этом участвовать и Центр медицинской профилактики.  

Ориентировочно к 18 мая будут решены все документальные вопросы, связанные с организацией выездов, добавила правозащитница.

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