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Общество

На 5% с начала года вырос индекс промышленного производства Псковской области

По итогам первого квартала этого года индекс промышленного производства Псковской области увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, такая положительная тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет и планируется, что по итогам этого года прирост также составит порядка 5%.

В целом в промышленном комплексе региона работает порядка 220 крупных и средних предприятий. Они получают федеральную и областную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот на имущество и прибыль.

Как отметили в пресс-службе, одним из драйверов развития экономики региона является Промышленный электротехнический кластер Псковской области, который на сегодняшний день объединил 19 предприятий. Его цель — повышение энергобезопасности страны, реализация программы импортозамещения, создание конкурентоспособной продукции и внедрение современных технологий, что увеличивает промышленный потенциал как компаний-участниц, так и региона в целом.

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