На 5% с начала года вырос индекс промышленного производства Псковской области

12:32, 20 апреля 2018, ПАИ

По итогам первого квартала этого года индекс промышленного производства Псковской области увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, такая положительная тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет и планируется, что по итогам этого года прирост также составит порядка 5%.

В целом в промышленном комплексе региона работает порядка 220 крупных и средних предприятий. Они получают федеральную и областную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот на имущество и прибыль.