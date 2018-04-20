На 5% с начала года вырос индекс промышленного производства Псковской области
По итогам первого квартала этого года индекс промышленного производства Псковской области увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.
Как сообщили в Государственном комитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, такая положительная тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет и планируется, что по итогам этого года прирост также составит порядка 5%.
В целом в промышленном комплексе региона работает порядка 220 крупных и средних предприятий. Они получают федеральную и областную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот на имущество и прибыль.
Как отметили в пресс-службе, одним из драйверов развития экономики региона является Промышленный электротехнический кластер Псковской области, который на сегодняшний день объединил 19 предприятий. Его цель — повышение энергобезопасности страны, реализация программы импортозамещения, создание конкурентоспособной продукции и внедрение современных технологий, что увеличивает промышленный потенциал как