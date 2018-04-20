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Общество

На фестиваль «Псковская хоровая ассамблея» приглашают сегодня псковичей

Сегодня, 20 апреля, в 16:30 в Псковской детской музыкальной школе № 2 имени М. П. Мусоргского  (Красноармейская, 21) состоится фестиваль «Псковская хоровая ассамблея», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.

Отмечается, что перед зрителями выступят семь хоров: пять коллективов представят музыкальную школу № 2, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова будет представлен одним хором, из гостей выступит Санкт-Петербургский хор мальчиков.

Псковские хоры исполнят по два произведения, хористы из Санкт-Петербурга – четыре. Всего в фестивале участвуют 250 исполнителей.

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