На фестиваль «Псковская хоровая ассамблея» приглашают сегодня псковичей

13:28, 20 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 20 апреля, в 16:30 в Псковской детской музыкальной школе № 2 имени М. П. Мусоргского (Красноармейская, 21) состоится фестиваль «Псковская хоровая ассамблея», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.

Отмечается, что перед зрителями выступят семь хоров: пять коллективов представят музыкальную школу № 2, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова будет представлен одним хором, из гостей выступит Санкт-Петербургский хор мальчиков.

Псковские хоры исполнят по два произведения, хористы из Санкт-Петербурга – четыре. Всего в фестивале участвуют 250 исполнителей.