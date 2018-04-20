Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове 27 апреля

14:09, 20 апреля 2018, ПАИ

Ежегодная областная патриотическая акция для детей и подростков «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове 27 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по культуре.

Отмечается, что цель проекта — воспитание у молодежи чувства патриотизма, долга, ответственности и гордости за свое Отечество, изучение героического прошлого своего края, формирование образа современного героя. Участниками акции станут патриотические клубы, поисковые отряды, любительские объединения патриотической направленности, допризывная молодежь из 18 районов области и города Пскова.

Акция начнется в 12:00 с митинга и возложения цветов к мемориалу жертвам фашизма «Дулаг-100». Затем на стадионе «Старт» (Великолукский переулок, 13) состоятся показательные выступления воинов Псковского гарнизона. Также пройдут индивидуальные соревнования участников акции и эстафета «Псковские витязи», включающая в себя соревнования по поднятию гири, сборке и разборке автомата, подтягиванию и преодолению полосы препятствий: лабиринт, барьеры, метание «гранаты», перевязка «раненого» и другие.

Завершающим мероприятием станет областной фестиваль творчества молодежи «Память хранят молодые». В нем примут участие порядка 100 артистов в возрасте от 10 до 35 лет.

Отдельные исполнители и коллективы представят свои песни, стихотворения и хореографические номера, посвященные патриотической тематике.

В пресс-службе отметили, что патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» проводится с 2002 года Псковским областным центром народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре совместно с учреждениями культуры муниципальных образований. Ежегодно участники акции показывают, что у защитников Отечества есть достойная смена ребят, которые чтят боевые заслуги, воинские традиции своих отцов и дедов и готовы их продолжить.