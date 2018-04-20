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Общество

Региональные власти поприветствовали участников Международного этнограстрономического форума «Вкус без границ»

Власти региона поприветствовали участников Международного этнограстрономического форума «Вкус без границ», пленарное заседание которого проходит сегодня, 20 апреля. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова передала приветственные слова участникам форума от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Она отметила, что глава региона уделяет большое внимание развитию сферы туризма, которая является одним из приоритетных для области.

Юлия Бедобородова добавила, что поддержка Михаила Ведерникова очень чувствуется, поскольку у псковичей есть возможность обмена опытом с коллегами, в том числе в сфере гастрономического туризма.

Зампредседателя комитета по культуре также передала приветственный адрес от первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, поблагодарившей за организацию форума Фонд гарантий и развития предпринимательства, и в частности региональный Центр поддержки экспорта.

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