Факт продажи алкоголя несовершеннолетнему выявили полицейские в псковской Родине

12:55, 20 апреля 2018, ПАИ

В магазине по улице Владимирской в деревне Родина Псковского района 19 апреля работница магазина продала пивной напиток несовершеннолетнему, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские составили административный протокол, в настоящее время проводится проверка.

Полиция продолжает работу по выявлению в регионе фактов розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, подчеркнули в УМВД.

Как напомнили в пресс-службе, действующее федеральное законодательство, а именно статья 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Закон устанавливает, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в соответствии с частью 2.1 статьи 14.16. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 151.1. Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До исполнения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители подростка.

В пресс-службе добавили, что помимо административной ответственности несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учет в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на учет предоставляется в учебное заведение.