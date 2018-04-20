Более 400 полицейских, росгвардейцев и военнослужащих будут охранять порядок в День Победы в Пскове

12:50, 20 апреля 2018, ПАИ

Обеспечивать общественный порядок в период празднования Дня Победы в Пскове будут более 400 сотрудников полиции, Росгвардии, военнослужащих 76-ой дивизии ВДВ и представителей народных дружин. Об этом сообщил врио начальника отделения по охране общественного порядка Управления МВД России по Пскову Денис Давыдов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова 20 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на совещании присутствовали депутаты Псковской городской Думы, представители силовых ведомств, профильных муниципальных управлений и комитетов.

Как сообщил Денис Давыдов, правоохранительные органы города будут работать в праздничный день в усиленном варианте несения службы. Накануне силовики, совместно с представителями УГХ и управляющих организаций, в том числе с применением служебных собак, обследуют все места проведения праздничных мероприятий и прилегающие к ним территории и возьмут их под усиленную охрану.

В местах входа на гостей в сектора праздничного пространства выставят посты полиции с металлодетекторами.

«Я попросил бы всех присутствующих как можно теснее работать друг с другом. Есть опыт прошлых лет, используйте его по максимуму. Главная и совместная наша задача - безопасность псковичей и гостей города», - подчеркнул Александр Братчиков.

Также во время заседания Антитеррористической комиссии также был заслушан доклад директора МП «Горводоканал» о состоянии антитеррористической защищенности предприятия и принадлежащих ему объектов водоснабжения города.

Телефонные номера оперативных и экстренных служб города Пскова:

Управление ФСБ России по Псковской области 72-52-00 – дежурный, 66-22-66 - телефон доверия

Управление МВД России по Псковской области 66-16-49 – дежурный, 59-22-33 - телефон доверия

Управление МВД России по городу Пскову 02, 102, 59-63-22 - дежурный Управления МВД (Запсковье), 57-10-97 - дежурный отдела полиции №1 (Завеличье), 66-94-77 - дежурный отдела полиции №2 (Центр)

Главное Управление МЧС России по Псковской области 79-44-44 – дежурный, 79-99-99 - телефон доверия

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб

101 (01) - служба пожарной охраны

102 (02) - служба полиции

103 (03) - служба скорой медпомощи

104 (04) - аварийная газовая служба

Аварийная служба лифтов 55-62-22, 57-87-08

Оперативный дежурный ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Псковской области» 79-44-44

Единая дежурно-диспетчерская служба города Пскова 055, 29-01-14.