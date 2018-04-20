Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Пскове и Гдовском районе

15:03, 20 апреля 2018, ПАИ

В Пскове и Гдовском районе сотрудники ГИБДД в ходе проведенных мероприятий установили нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове утром 19 апреля у дома по улице Гагарина полицейские остановили автомобиль «Вольво», за рулем которого находился нетрезвый 32-летний пскович.

19 апреля в деревне Островцы Гдовского района около 15 часов на иномарке «Дэу Нексия» ехал местный 33-летний житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.