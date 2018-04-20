0
18:00
Леонид Гелибтерман о развитии гастрономического туризма: Просто надо работать и думать
17:34
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
17:26
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
17:13
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
17:03
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
16:43
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
16:04
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
Еще новости
Общество

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Пскове и Гдовском районе

В Пскове и Гдовском районе сотрудники ГИБДД в ходе проведенных мероприятий установили нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове утром 19 апреля у дома по улице Гагарина полицейские остановили автомобиль «Вольво», за рулем которого находился нетрезвый 32-летний пскович.

19 апреля в деревне Островцы Гдовского  района около 15 часов на иномарке  «Дэу  Нексия»  ехал местный 33-летний житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде  в течение года, привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
20 апреля 2018
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
20 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
20 апреля 2018
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
20 апреля 2018
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
20 апреля 2018
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
20 апреля 2018
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
4 и 7 мая в Пскове проведут репетиции парада Победы
20 апреля 2018
4 и 7 мая в Пскове проведут репетиции парада Победы
Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области
20 апреля 2018
Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области

Идет загрузка...