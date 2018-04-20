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Директор псковской Академии туризма: Гастрономические изыски нужно привязывать к конкретному месту

«Гастрономические изыски нужно привязывать к конкретному месту», - считает директор Псковского филиала Российской международной академии туризма Ольга Козырева, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пленарного заседания Международного этногастрономического форума «Вкус без границ», которое проходит сегодня, 20 апреля.

По мнению Ольги Козыревой, «гастрономические моменты» должны сопровождать качественную экскурсионную программу. В качестве примера она привела тур в Полибино, где можно организовать обед из блюд по аутентичным рецептам в усадьбе Софьи Ковалевской. По ее мнению, переспективными с гастрономической точки зрения также являются Талабские острова и Самолва.

«Наши гастрономические точки неразрывно связаны с нашими историческими местами», - резюмировала она.

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