Директор псковской Академии туризма: Гастрономические изыски нужно привязывать к конкретному месту
«Гастрономические изыски нужно привязывать к конкретному месту», - считает директор Псковского филиала Российской международной академии туризма Ольга Козырева, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пленарного заседания Международного этногастрономического форума «Вкус без границ», которое проходит сегодня, 20 апреля.
По мнению Ольги Козыревой, «гастрономические моменты» должны сопровождать качественную экскурсионную программу. В качестве примера она привела тур в Полибино, где можно организовать обед из блюд по аутентичным рецептам в усадьбе Софьи Ковалевской. По ее мнению, переспективными с гастрономической точки зрения также являются Талабские острова и Самолва.
«Наши гастрономические точки неразрывно связаны с нашими историческими местами», - резюмировала она.