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Общество

«Гастротуристический» Псков предлагают представить на профильной международной выставке в Греции

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, член президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман предложил Псковской области стать одним из российских регионов, которые будут представлены на международной профильной выставке, которая пройдет в октябре 2018 года в Греции. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с  пленарного заседания Международного этногастрономического форума «Вкус без границ», которое проходит сегодня, 20 апреля.

По словам Леонида Гелибтермана, там можно будет рассказать о местных производителях продуктов питания и о туристическом потенциале региона.

Кроме того, он пригласил псковичей участвовать в Форуме древних городов мира, который впервые пройдет в августе этого года в Рязани. «Пскову тоже никто не мешает инициировать подобные мероприятия», - добавил эксперт.

Он отметил, что более 30% своих отпускных бюджетов люди тратят на еду. «Нужно рассматривать туризм, в том числе гастрономический, не только через призму сельского хозяйства, культуры. Это экономика, деньги, которые будут оставаться у вас в регионе, работать в регионе», - добавил эксперт.

«Мне кажется, что вы очень стараетесь, очень хотите двинуть эту тему», - заметил Леонид Гелибтерман. По его мнению, для эффективной работы в этом направлении «нужен дополнительный импульс, объединение всех здоровых сил, - фермеров, производителей напитков, рестораторов и отельеров», а также поддержка государства.

«Чем больше людей будет, которым не все равно, тем проще будет развивать экономику, культуру, делать лучше жизнь на вашей замечательной древней земле», - резюмировал Леонид Гелибтерман.

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