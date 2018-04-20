Партнёры Пскова из немецкого Нойса рассмотрят возможность участия в строительстве Народного парка на Завеличье

14:51, 20 апреля 2018, ПАИ

В Пскове с визитом находится председатель общества содействия развитию породнённых связей между Псковом и Нойсом (Германия) господин Штеккер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по поручению бургомистра Нойса он побывал на территории Народного парка на Завеличье в районе Степановского лужка и получил более подробную информацию о зонировании этой территории.

Отмечается, что по итогам поездки господин Штеккер представит бургомистру доклад, на основе которого будет принято решение о форме участия Нойса в строительстве парка.

Как напомнили в пресс-службе, планы по взаимодействию на ближайшую перспективу и поддержку Пскову в проведении в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени обсудили Глава Пскова Иван Цецерский и бургомистр города Нойс (Германия) Райнер Бройер в рамках последнего официального визита псковской делегации в Германию.