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Общество

Партнёры Пскова из немецкого Нойса рассмотрят возможность участия в строительстве Народного парка на Завеличье

В Пскове с визитом находится председатель общества содействия развитию породнённых связей между Псковом и Нойсом (Германия) господин Штеккер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по поручению бургомистра Нойса он побывал на территории Народного парка на Завеличье в районе Степановского лужка и получил более подробную информацию о зонировании этой территории.

Отмечается, что по итогам поездки  господин Штеккер представит бургомистру доклад, на основе которого будет принято решение о форме участия Нойса в строительстве парка.

Как напомнили в пресс-службе, планы по взаимодействию на ближайшую перспективу и поддержку Пскову в проведении в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени обсудили Глава Пскова Иван Цецерский и бургомистр города Нойс (Германия) Райнер Бройер в рамках последнего официального визита псковской делегации в Германию.

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