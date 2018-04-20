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Общество

Президент ассоциации специалистов событийного туризма рекомендовал Пскову раскручивать снетка

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, вице президент Ассоциации хранителей гастрономического туризма и наследия «ОЧАГ», генеральный директор портала «Живая карта» Олег Алексеев надеется, что Псков в ближайшее время представит новые интересные гастрономические события и порекомендовал раскручивать снетка. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного этногастрономического форума «Вкус без границ», которое проходит сегодня, 20 апреля, в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Алексеев отметил, что следит все четыре года за псковским гастрономическим форумом и видит несомненный рост. Он похвалил организаторов на то, что в этом году к названию добавили приставку «этно», что, по его мнению, является правильным шагом.

Кроме того, он пригласил Псковскую область к участию в проекте «Гостеприимная Россия», где по итогам прошлого года регион вошёл в первую двадцатку.

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