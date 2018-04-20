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Общество

Соглашение о сотрудничестве заключили псковский Центр поддержки экспорта и Международный эногастрономический центр

Соглашение о сотрудничестве заключили Центр поддержки экспорта Псковской области и Международный эногастрономический центр. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с  пленарного заседания Международного этногастрономического форума «Вкус без границ», которое проходит сегодня, 20 апреля.

Со стороны Центра поддержки экспорта соглашение подписала его руководитель Светлана Ярлыковская, от Международного эногастрономического центра - вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, член президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман.

Предполагается, что в рамках соглашения стороны будут осуществлять мероприятия по содействию развитию гастрономического туризма в Псковской области.

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