0
18:00
Леонид Гелибтерман о развитии гастрономического туризма: Просто надо работать и думать
17:34
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
17:26
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
17:13
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
17:03
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
16:43
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
16:04
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
Еще новости
Общество

Псковичам рекомендуют активнее участвовать в международных проектах в сфере гастротуризма

Эвия Думпе, советник-руководитель Консульства Латвийской Республики в Пскове, посоветовала псковским производителям принимать участие в международных проектах в сфере гастротуризма, в том числе в сотрудничестве с латвийскими городами и регионами. «Если вам нужен опыт, обращайтесь в консульство», - добавила она. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с  пленарного заседания Международного этногастрономического форума «Вкус без границ», которое проходит сегодня, 20 апреля.

Руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская отметила, что географическое положение региона «должно сослужить добрую службу, тем более опыт сотрудничества уже есть».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
20 апреля 2018
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
20 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
20 апреля 2018
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
20 апреля 2018
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
20 апреля 2018
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
20 апреля 2018
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
4 и 7 мая в Пскове проведут репетиции парада Победы
20 апреля 2018
4 и 7 мая в Пскове проведут репетиции парада Победы
Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области
20 апреля 2018
Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области

Идет загрузка...