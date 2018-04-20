Псковичам рекомендуют активнее участвовать в международных проектах в сфере гастротуризма

13:33, 20 апреля 2018, ПАИ

Эвия Думпе, советник-руководитель Консульства Латвийской Республики в Пскове, посоветовала псковским производителям принимать участие в международных проектах в сфере гастротуризма, в том числе в сотрудничестве с латвийскими городами и регионами. «Если вам нужен опыт, обращайтесь в консульство», - добавила она. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с пленарного заседания Международного этногастрономического форума «Вкус без границ», которое проходит сегодня, 20 апреля.

Руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская отметила, что географическое положение региона «должно сослужить добрую службу, тем более опыт сотрудничества уже есть».