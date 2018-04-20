«Дорогою бобра» смогут пройти псковичи в Полистовском заповеднике

14:44, 20 апреля 2018, ПАИ

На этой неделе сотрудники Полистовского заповедника совершили разведочный выезд на экологическую тропу «Дорогою бобра». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, маршрут готов принимать туристов, но благодаря активной деятельности бобров на тропе местами влажно, и туристам необходимо приезжать в резиновых сапогах.

Отмечается, что в начале недели на маршруте побывали сотрудники отдела туризма Полистовского заповедника. С тропы убрали нападавшие ветви, проверили целостность настилов, в нескольких местах обнаружилась потребность в мелком ремонте, который был сделан на следующий день силами госинспекторов заповедника. Теперь тропа полностью готова встречать гостей.

Всем посетителям экологического маршрута нужно обязательно брать с собой резиновые сапоги. После весеннего таяния снега и вследствие активных гидротехнических работ, проведенных бобрами вблизи тропы, кое-где встречаются участки с влажной почвой, а в двух местах уровень воды даже поднялся выше деревянного настила.

Несмотря на половодье, маршрут уже сейчас весьма интересен для посещения: бобры укрепляют свои сооружения и строят новые плотины, в окрестностях тропы слышны песни многочисленных птиц, встречаются следы обитателей заповедника – лосей, кабанов, дятлов, на лесных участках появились первые цветы.