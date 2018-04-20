0
18:00
Леонид Гелибтерман о развитии гастрономического туризма: Просто надо работать и думать
17:34
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
17:26
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
17:13
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
17:03
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
16:43
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
16:04
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
Еще новости
Общество

27 человек привлечены в этом году в Псковской области к административной ответственности за палы травы

27 человек привлечены в этом году в Псковской области к административной ответственности по статье 20.4 КОАП РФ за палы травы в рамках 75 рейдов операции «Антипал». Об этом сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он напомнил, что с 28 марта на территории области объявлен пожароопасный сезон. Первый пал травы произошел 8 апреля в Себежском районе. Всего же был выявлен 71 факт горения сухой травянистой растительности на площади 69 гектар. Со 2 апреля проходит операция «Антипал», в которой участвуют представители органов местного самоуправления, полиция, общественники.

По словам Владимира Якунина, нарушителям грозят штрафы: от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, от 6 до 15 тысяч для госслужащих, от 150 до 200 тысяч для юридических лиц. Причем, если введен особый противопожарный режим - штрафы увеличиваются вдвое для всех. В 2017 году такой режим вводился в третьей декаде мая в 4 районах области.

Представитель МЧС напомнил, что если в результате пала травы был нанесен ущерб, сумма которого превысила 250 тысяч рублей, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
20 апреля 2018
Псковская область рассчитывает получить 3 млн евро на фермерский рынок в Печорах и причал в Толбице
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
20 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков 2018» посетили мастер-класс по танцам в «Dance Family»
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
20 апреля 2018
«Ростелеком» в Пскове открыл два мультисервисных центра продаж и обслуживания
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
20 апреля 2018
44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
20 апреля 2018
Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
20 апреля 2018
В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
4 и 7 мая в Пскове проведут репетиции парада Победы
20 апреля 2018
4 и 7 мая в Пскове проведут репетиции парада Победы
Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области
20 апреля 2018
Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области

Идет загрузка...