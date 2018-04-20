27 человек привлечены в этом году в Псковской области к административной ответственности за палы травы

14:17, 20 апреля 2018, ПАИ

27 человек привлечены в этом году в Псковской области к административной ответственности по статье 20.4 КОАП РФ за палы травы в рамках 75 рейдов операции «Антипал». Об этом сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он напомнил, что с 28 марта на территории области объявлен пожароопасный сезон. Первый пал травы произошел 8 апреля в Себежском районе. Всего же был выявлен 71 факт горения сухой травянистой растительности на площади 69 гектар. Со 2 апреля проходит операция «Антипал», в которой участвуют представители органов местного самоуправления, полиция, общественники.

По словам Владимира Якунина, нарушителям грозят штрафы: от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, от 6 до 15 тысяч для госслужащих, от 150 до 200 тысяч для юридических лиц. Причем, если введен особый противопожарный режим - штрафы увеличиваются вдвое для всех. В 2017 году такой режим вводился в третьей декаде мая в 4 районах области.

Представитель МЧС напомнил, что если в результате пала травы был нанесен ущерб, сумма которого превысила 250 тысяч рублей, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.