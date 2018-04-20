Александр Кузнецов: В этом отопительном сезоне мы не допустили системных сбоев

14:18, 20 апреля 2018, ПАИ

«В этом отопительном сезоне мы не допустили системных сбоев», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на заседании комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода, которое проходит сегодня, 20 апреля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, вице-губернатор отметил, что в течение отопительного сезона были сложности с финансовой стороны, с поставками топлива, которые в ряде районов приходилось держать на особом контроле, но при этом все коммунальные ресурсы подавались в срок.

Александр Кузнецов подчеркнул, что сезон был не простой и призвал готовиться к следующему с учётом тех ошибок, которые были допущены.