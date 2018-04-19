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Ученик великолукской школы получил перелом позвоночника на перемене

Сегодня, 20  апреля,  в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что днем 19 апреля на территории одной из великолукских школ на перемене в коридоре возле учебных классов один из школьников схватил 13-летнего подростка за ноги и повалил на пол, а другой учащийся прыгнул на него сверху, травмировав спину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

После случившегося родители с ребенком обратились в медицинское учреждение, где ему был поставлен предварительный диагноз «компрессионный перелом позвоночника». В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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