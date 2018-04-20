МЧС: «Бардак» на земельном участке является основанием для привлечения владельца к административной ответственности

14:27, 20 апреля 2018, ПАИ

«Граждане на своих земельных участках должны регулярно проводится уборку сухой травы и косить ее. Если есть «бардак» на участке, есть основания для привлечения к административной ответственности». Об этом сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, он напомнил, что владельцы участков, которые примыкают к лесному фонду, должны очищать 10 метровую территорию и проводить опашку между лесом и своим участком. «Мы совместно с комитетом по природопользованию разрабатывали графики, проводили рейды по таким участкам», - добавил представитель МЧС.

«Если граждане выявили факты несоответствующего содержания соседских участков, то могут обратиться в органы надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. В каждом районе есть представители пожарного надзора, которым граждане могут отправлять такого рода обращения», - рассказал Владимир Якунин.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области напомнил, что запрещается жечь траву на расстоянии менее 50 метров от ближайшего объекта, при этом территория в радиусе 20-30 метров должна быть очищена от горюче-смазочных материалов. Лица, осуществляющие сжигание, должны быть обеспечены средствами пожаротушения и мобильной связью. Запрещается жечь траву при сильном ветре и под кронами деревьев.

При разведении костров на землях сельхозназначения надо выкапывать под кострище яму глубиной не менее 30 см и в диаметре не более метра, или использовать металлическую емкость, которую можно закрыть металл крышкой. Расстояние до хвойного леса должно быть не менее 100 м, до лиственного леса – не менее 30 м. Территория вокруг бочки очищается в радиусе 10 метров.