Владимир Якунин: Если человек видит горящее поле, он должен помочь в нераспространении огня

14:31, 20 апреля 2018, ПАИ

«Если человек видит горящее поле, надо позвонить в пожарную часть, а дальше надо принять меры, принять активную гражданскую позицию и помочь в нераспространении огня», - заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, представитель МЧС отметил, что причин палов множество: «Кто-то поджигает ради интереса, любопытства, а кто-то традиционно из года в год поджигает, чтобы зелень быстрее появилась. Кто-то при уборке территорий».

«После праздников должно быть потише с палами», - выразил надежду Владимир Якунин.