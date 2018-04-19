Вернуть проект «Чистая вода» предложили в ходе партийной дискуссии островские единороссы

14:34, 20 апреля 2018, ПАИ

Возобновить реализацию партийного проекта «Чистая вода» предложили участники дискуссии «Единая Россия. Направление 2026», которая прошла в городе Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, партийцы и сторонники «Единой России» отмечали, что в рамках местного бюджета решить проблему с обеспечением населения качественной питьевой водой крайне сложно, и в этом вопросе муниципалитетам нужна помощь партии.

По словам участников дискуссии, «Единая Россия» должна продолжить реализацию партийных проектов в разных сферах, откликаясь на проблемы людей и повышая уровень их жизни.

В ходе обсуждения перспектив также прозвучало мнение о том, что партии необходимо активно работать с молодыми людьми и способствовать тому, чтобы они возвращалась в свои малые города и вносили вклад в их развитие.

Напомним, что 9 апреля «Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – межмуниципальном и региональном. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработают основные проблемы в данной части. Работа дискуссионных площадок продлится до 30 апреля. Их итог будет представлен на федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае.