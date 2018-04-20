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Общество

Круглый стол с ФСБ и фестиваль визуализаций пройдут в ПсковГУ в рамках ганзейского форума

23-27 апреля в Псковском государственном университете пройдет VI Форум иностранных студентов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в этом году он будет посвящен предстоящим в Пскове в 2019 году Международным Ганзейским Дням.

Проведение Форума иностранных студентов, посвященного Ганзе, позволит продемонстрировать роль Опорного университета в формировании положительного представления об иностранных студентах ПсковГУ, межнациональной толерантности у иностранных и российских студентов и развитии межнациональных отношений для региона в целом.

Открытие V Форума иностранных студентов ПсковГУ состоится 24 апреля в 14:00 (пл. Ленина, 2, актовый зал), в котором примут участие иностранные студенты ПсковГУ, официальные лица Псковской области, администрация университета, гости из российских и зарубежных университетов.

В рамках Форума пройдут открытые уроки иностранных языков, круглый стол с представителями ФСБ, пройдут открытые уроки иностранных языков, Фестиваль «Worldvision», интернациональная ярмарка «Молодежная Ганза», Фестиваль визуализаций, исторические квесты, деловые игры и многое другое.

Интерес к участию в VI Форуме иностранных студентов ПсковГУ выразили представители университетов: Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Рязанский государственный радиотехнический университет, Тюменский индустриальный университет, Брянский государственный технический университет и другие.

Отметим, сегодня в Псковском государственном университете обучается порядка 1300 иностранных студентов из 40 стран Европы, Азии, Латинской Америки. В самом Форуме в общем количестве примут участие около 1500 человек.

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