Тала Нещадимова: Рост температуры воздуха в Псковской области ожидается с 6 мая

14:43, 20 апреля 2018, ПАИ

Рост температуры воздуха в регионе ожидается с 6 мая. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на заседании комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода сегодня, 20 апреля.

«Следующий теплый период начнется сегодня, на выходных будет +10, +9, затем с 22 по 25 апреля будет +5, +6», – отметила она.

Тала Нещадимова уточнила, что потом будет опять переход на +6 до 6 мая.