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Общество

Снижение числа аварий во время отопительного сезона отмечено в Псковской области

В этом отопительном сезоне в Псковской области зафиксированы 105 аварий, что на  19 меньше, чем в предыдущем. Об этом сообщил председатель Государственного комитета области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов на заседании комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода, которое проходит сегодня, 20 апреля. «Можно сказать, что окончание отопительного периода проходит в штатном режиме, аварий не возникало», - сказал Андрей Агапов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что все предприятия тщательно готовились к отопительному сезону, на эти цели были выделены  300 млн рублей. В регионе были отремонтированы 90 котельных, 30 километров тепловых сетей, заменены 6 отопительных котлов.

Также Андрей Агапов рассказал, что в ручном режиме приходилось координировать поставку дров в некоторых районах, это связано с тем, что произошло подорожание топлива.

Кроме того, он проинформировал, что на сегодняшний день задолженность перед поставщиками энергоресурсов составила 1 млрд 543 млн рублей, из которых 992 млн рублей  - долг за природный газ, а  272 млн рублей – за электроэнергию. На погашение задолженности в прошлом году в бюджете Псковской области были заложены  206 млн рублей, в этом планируется направить предприятиям ещё 203 млн рублей.

Андрей Агапов добавил, что традиционно отопительный сезон длится в Псковской области 212 дней, в прошлом году его завершили 19 мая.

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