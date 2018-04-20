Новая схема работы для независимых АЗС предложена в Ярославской области

15:02, 20 апреля 2018, ПАИ

Ярославская область отличается высоким уровнем конкуренции и минимальным разбегом в номинальной цене топлива. Чаще всего разница не превышает 20 копеек за литр. Основные игроки, задающие темп рынку и определяющие ценовую политику региона в области топлива, – это сети ВИНКов, какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. И если АЗС ВИНКов делают ставку на сопутствующие сервисы - магазины, закусочные и автомомойки, то независимые АЗС уделяют внимание бесперебойности и скорости обслуживания.

Наша сеть представлена 4 АЗС, расположенными в ключевых районах города с хорошей транспортной доступностью. У нас не предусмотрены сопутствующие товары, мы продаем исключительно топливо и наша основная цель - делать это максимально быстро и удобно для клиентов.

Сотрудничество с «Газпромнефть-Региональные продажи» началось несколько лет назад. За это время мы участвовали во всех проектах, начиная от комплексной доставки до электронной отчетности и договоров с формульным ценообразованием. Учитывая формат, большую прокачку и небольшой резервуарный парк, мы не в состоянии на большинство АЗС обеспечить запасы топлива более чем на 3-6 дней. Поэтому самый главный фактор для нас – это стабильность поставок нефтепродуктов.

Динамика спроса на рынке Ярославской области повторяет общероссийскую тенденцию: постепенный рост потребления 95-го бензина достигает 45% от суммарной реализации бензинов, а в спальных районах - не превышает 28-35%. Именно поэтому, наши клиенты должны быть уверены в качестве реализуемого нами топлива. Это не будет некий полупродукт с низким октановым числом, произведенный в подпольных условиях. На сегодняшний день, в период какой-то неимоверной активности реализации некачественного топлива независимые сети АЗС, такие как мы, страдаем от недобросовестной работы наших коллег ничуть не меньше ВИНКов. Мы со своей стороны не можем допустить возникновения подобных репутационных рисков. Учитывая небольшой размер нашей сети АЗС, потеря даже малого процента клиентуры негативно отразится на бизнесе в целом. И контроль качества поставляемых нефтепродуктов также важен, как отсутствие «простоя» АЗС из-за срыва поставок. Эти два условия, в принципе, и являются необходимым базисом стабильной работы в нашем бизнесе.

Предложенная нам агентская схема взаимодействия, согласно которой мы продаем моторное топливо «Газпромнефть-Региональные продажи» на всех наших АЗС позволяет решить самые насущные проблемы. Во-первых, такой принцип работы – это соглашение, в котором юридически гарантированы поставки топлива на наши станции в полном и необходимом для нас объеме, а во-вторых, позволяет спрогнозировать прибыль компании в любой период времени.

Несомненным плюсом является клиентоориентированность предложения, компания постоянно развивает схему сотрудничества, находится в поисках справедливой цены агентского вознаграждения, предлагает дополнительные бонусы для партнеров. Сейчас, например, мы принимаем участие в совместном партнерском проекте с «Газпромнефть - Региональные продажи» - «Знак качества», который вы уже можете увидеть на всех АЗС нашей сети. Знак является железным свидетельством того, что все топливо на наших заправках поставляется с соблюдением полной цепочки контроля

качества: от завода до АЗС, и как минимум дважды в месяц наши станции проверяют сотрудники специализированного предприятия «Газпромнефть – Лаборатория».