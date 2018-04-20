Допвыплаты к 9 мая получат по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области

15:17, 20 апреля 2018, ПАИ

Дополнительные выплаты в размере 1 тысячи рублей к 9 мая получат по инициативе врио губернатора области Михаила Ведерникова из муниципальных бюджетов вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области. Об этом сегодня, 20 апреля, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» заявил руководитель регионального управления соцзащиты Армен Мнацаканян. Речь идет о 19 тысячах человек.

Кроме того, напомнил он, ежегодно инвалидам и участникам войны в Псковской области выплачивают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Кроме того, указанные категории граждан с 3 по 15 мая смогут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.