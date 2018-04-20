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Общество

Неделю дал вице-губернатор на подготовку предложений по судьбе котельных в двух гдовских деревнях

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов поручил на следующей неделе представить ему конкретные предложения по дальнейшей судьбе котельных в деревнях Чернёво и Смуравьёво в Гдовском районе. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода, которое прошло сегодня, 20 апреля.

Александр Кузнецов отметил, что в котельную в Смуравьёво были вложены большие средства, сделан ремонт. Он дал указание по проведению мониторинга работы этой  котельной.

Представитель администрации Гдовского района отметил, что в Смуравьёво проведена полностью инвентаризация оборудования. Он добавил, что собираемость платежей за коммунальные услуги в этом населенном пункте составляет около 70%.

Напомним, что в начале отопительного сезона 2017-2018 годов в посёлке Смуравьёво не был сформирован нормативный запас топлива (дров) для работы котельной. При этом шла речь о том, есть концессионер, готовый взять котельную на баланс, но для этого необходимо провести аудит деятельности муниципального предприятия.

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