11 млн рублей задолжали псковичи за газ

15:35, 20 апреля 2018, ПАИ

11 млн рублей задолжало население Псковской области за природный газ, из которых 7 млн рублей приходится на жителей Пскова и Псковского района. Об этом сообщил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров на заседании комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода, которое прошло сегодня, 20 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Фёдорова, уже были направлены населению около 10 тыс. заявлений о необходимости внести плату, дела 560 должников переданы судебным приставам.

В целом по региону долги за газ составляют 720 млн рублей, при этом 200 млн рублей - задолженность областного бюджета и более 100 млн рублей - местных бюджетов. Алексей Фёдоров предупредил, что газоснабжающая компания уже готова рассматривать вопросы по заключению договоров по переуступке долга.