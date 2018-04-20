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Общество

11 млн рублей задолжали псковичи за газ

11 млн рублей задолжало население Псковской области за природный газ, из которых 7 млн рублей приходится на жителей Пскова и Псковского района. Об этом сообщил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров  на заседании комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода, которое прошло сегодня, 20 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Фёдорова, уже были направлены населению около 10 тыс. заявлений о необходимости внести плату, дела 560 должников переданы судебным приставам.

В целом по региону долги за газ составляют 720 млн  рублей, при этом 200 млн рублей - задолженность областного бюджета и более 100 млн рублей - местных бюджетов. Алексей Фёдоров предупредил, что газоснабжающая компания уже готова рассматривать вопросы по заключению договоров по переуступке долга.

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