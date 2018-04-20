Тексты песен военных лет раздадут участникам колонны «Бессмертного полка» в Пскове

15:36, 20 апреля 2018, ПАИ

Распечатанные тексты песен военных лет раздадут участникам колонны «Бессмертного полка» в Пскове, рассказала координатор проекта Ольга Родина сегодня, 20 апреля, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ограничений для участия нет», - напомнила она. По словам Ольги Родиной, сбор «Бессмертного полка» состоится у областного Центра семьи. Около 11:00 колонна выйдет на площадь Ленина. В прошлом году шествие продлилось около 1 часа 40 минут, добавила Ольга Родина.

По ее словам, сейчас волонтеры «в усиленном режиме» готовят псковичей для участия в акции.