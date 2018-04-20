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Общество

Первые видеоролики готовы в рамках проекта #Команды2018 «Внуки истории»

Два первых видеоролика подготовлены в рамках проекта #Команды2018 «Внуки истории», в настоящее время идет работа над третьим. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 20 апреля, в ходе пресс-конференции в редакции «Псковской правды» рассказала координатор проекта Глория Тесля.

«К 9 мая будет минимум 5 роликов с нашими участниками, которые рассказывают интересные истории о жизни их семей. Мы пытаемся найти яркое событие из жизни участников войны и увековечиваем их истории в роликах», - добавила она.

Напомним, в рамках проекта #Команда2018 региональное отделение движения «Волонтеры Победы» реализует два исторических проекта – «Внуки истории» и «Улицы героев».

Информация по улицам региона, названным в честь героев Великой Отечественной войны, будет включена в единый исторический буклет, распространить который планируется к 9 мая. «А после 9 мая сделаем вторую часть проекта. Выйдем на улицы города, опросим жителей о том, знают ли они о героях, чьими именами названы улицы», - сообщила Глория Тесля.

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