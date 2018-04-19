Ганзейские вопросы обсудили на заседании комитета по предпринимательству, инвестдеятельности и туризму Псковской гордумы

16:21, 20 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 20 апреля, состоялось заседание комитета Псковской городской Думы по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму под председательством депутата Валерия Тюменцева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие руководители органов и структурных подразделений администрации города Пскова.

Члены комитета приняли к сведению информацию о содействии в организации проведения городских ярмарок, выставок-продаж товаров, а также торгового обслуживания городских мероприятий в рамках подготовки к Ганзейским дням 2019 года. Валерий Тюменцев напомнил присутствующим о состоявшейся рабочей группе, в ходе которой городскому Управлению культуры было рекомендовано составить сводную таблицу-план, включающую в себя сведения об исполнителях, федеральном, областном и муниципальном бюджетном финансировании и сроках исполнения мероприятий Программы подготовки 39-х Международных ганзейских Дней в 2018 и 2019 годов в городе Пскове. Представитель Управления культуры администрации города отметила, что данная таблица сформирована, и в настоящее время решается вопрос о разбивке средств по финансированию мероприятий.

Начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина добавила, что в целом общая сумма сметы составляет 107 млн рублей, в том числе, на презентационный рынок - 22 млн рублей, и пока цифры не расписаны по мероприятиям. Членам комитета пояснили, что в данном направлении идет совместная работа с Госкомитетом по культуре Псковской области. Валерий Тюменцев предложил рекомендовать администрации города рассмотреть возможность переноса сроков приобретения торгового оборудования для организации презентационного рынка Ганзейских дней с 2019 на 2018 год в размере запланированных средств 4 млн рублей. Инициатива была поддержана единогласно.

В ходе заседания комитета парламентарии утвердили изменения в структуре администрации города. Как рассказала управляющий делами администрации города Галина Петрова, вместо отдела по реализации программ приграничного сотрудничества предлагается создать комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова, изменения повысят эффективность и результативность работы в туристической отрасли.

Данные организационно-штатные мероприятия проводятся в связи с возложением на структурное подразделение дополнительных функций по реализации мер по развитию туризма в Пскове, продвижению туристского потенциала нашего города в рамках участия в федеральных, региональных и международных туристических маршрутах, таких, как «Серебряное ожерелье России», «Ганзейский Псков», «Культурные маршруты Совета Европы» и других, а также по популяризации туристских ресурсов Пскова на российский и зарубежный рынки.