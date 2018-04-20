До середины мая районы Псковской области должны распланировать подготовку к следующему отопительному сезону

15:56, 20 апреля 2018, ПАИ

«Прошу в ближайшее время, до середины мая, муниципалитеты предоставить планы по подготовке к новому отопит сезону», - поручил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на заседании комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода, которое прошло сегодня, 20 апреля. «Давайте не дожидаться осени и сани готовить летом!» - призвал он глав районов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов отметил, что в планах, в том числе, должны быть прописаны и меры финансовой поддержки. Он пообещал, что она будет оказана в том объёме, который запланирован, плюс выделят дополнительные средства.

Также муниципалитетам поручено до середины мая проработать с ресурсоснабжающими предприятиями графики погашения задолженности.