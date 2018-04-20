В «Псковэнерго» подвели итоги российско-белорусских учений по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов

15:57, 20 апреля 2018, ПАИ

18-19 апреля в Псковской области на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» прошли масштабные совместные учения российских и белорусских энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием неблагоприятных природных явлений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, по сценарию учений на территории региона было отмечено резкое ухудшение погодных условий, усиление ветра до 25 м/с, мокрый снег с градом, температура воздуха опустилась до -4 градусов. В результате воздействия неблагоприятных метеоусловий, по легенде тренировки, в регионе произошли технологические нарушения в работе воздушных линий электропередачи и подстанций, в результате чего без электроснабжения остались социально-значимые объекты и несколько десятков тысяч потребителей.

Для отработки взаимодействия по ликвидации массовых технологических нарушений в электросетях были привлечены мобильные бригады «Псковэнерго», «Новгородэнерго» и РУП «Витебскэнерго» (входит в состав ГПО «Белэнерго»), имеющие в своем распоряжении спецтехнику и необходимое оборудование. На отдельных этапах были задействованы подразделения ГУ МЧС России по Псковской области, представители предприятий ЖКХ и подрядных организаций.

Практическая часть учений развернулась на объектах электросетевого комплекса Восточных электрических сетей «Псковэнерго» в Бежаницком районе, где были организованы одиннадцать тренировочных рабочих мест. После прохождения необходимых инструктажей и допусков мобильные бригады производили основные виды аварийно-восстановительных работ, которые требуются при ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий.

Так, на рабочих местах было выполнено подключение передвижного дизель-генератора 100 кВт к обесточенной котельной, осуществлялись выправка опор, монтаж провода, ремонт ТП, тушение возгорания на подстанции и разборы завалов деревьев.

В ходе учений была организована демонстрация работы квадрокоптера, который вел фото-и видеосъемку трассы воздушной линии электропередачи для отыскания повреждений. Проведение аварийно-восстановительных работ в режиме видеоконференцсвязи координировали штабы «Псковэнерго» и производственных отделений.

Помимо проведения комплекса аварийно-восстановительных работ в ходе учений было отработано взаимодействие диспетчерских служб и операторов «горячей линии» «Псковэнерго» при реагировании на обращения потребителей.

Подводя итоги мероприятия, заместитель начальника технического управления - начальник отдела организации аварийно-восстановительных работ ПАО «Россети» Роман Семёнов отметил важность отработки подобного взаимодействия для всех участников аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах. «Убежден, что такие учения позволяют специалистам из различных регионов поделиться своими методами работы и подходами к решению задач, отработать практические навыки совместной работы и усовершенствовать взаимодействие при ликвидации нештатных ситуаций в электросетях, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии потребителям», - подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Валерий Поршнев отметил хорошую подготовку и слаженное взаимодействие мобильных бригад из двух соседних государств.

Совместные учения мобильных подразделений из филиалов МРСК Северо-Запада и «Витебскэнерго» проводятся с 2015 года в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО «Россети» и ГПО «Белэнерго» (Белоруссия). С момента принятия документа на территории Псковской области российско-белорусские учения энергетиков прошли уже во второй раз.