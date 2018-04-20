В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок

16:04, 20 апреля 2018, ПАИ

17 апреля года на территории Псковской области, в рамках взаимодействия Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской области и правоохранительных органов региона задержано автотранспортное средство с подкарантинной продукцией, следовавшее из Белоруссии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при проведении досмотра обнаружено, что в транспортном средстве находятся свежие яблоки, общим весом 17,3 тонны. Согласно маркировке на ящиках, местом их происхождения являлась Польша. Фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на продукцию отсутствовали.

В рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» партия яблок была уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в городе Острове Псковской области.