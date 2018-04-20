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В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок
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Общество

В Псковской области уничтожили более 17 тонн польских яблок

17 апреля года на территории Псковской области, в рамках взаимодействия Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской области и правоохранительных органов региона задержано автотранспортное средство с подкарантинной продукцией, следовавшее из Белоруссии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, при проведении досмотра обнаружено, что в транспортном средстве находятся свежие яблоки, общим весом 17,3 тонны. Согласно маркировке на ящиках, местом их происхождения являлась Польша. Фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на продукцию отсутствовали.

В рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» партия яблок была уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в городе Острове Псковской области.

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