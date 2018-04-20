Вкладчиков обманули в Великих Луках

16:18, 20 апреля 2018, ПАИ

В ОМВД России по Великие Луки стали поступать заявления от пайщиков КПК «Кредитно-сберегательный центр» по факту мошеннических действий в отношении них при заключении договоров, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Отмечается, что в разное время вкладчики вложили свои сбережения в указанный кооператив на условиях сохранения вклада и выплаты процентов. Однако вскоре выяснилось, что не только проценты, но и сами сбережения им не вернут. Офис, расположенный в Великих Луках, неожиданно закрылся, а вкладчики получили по почте уведомления о том, что КПК «Кредитно – Сберегательный центр» ликвидирован на основании решения суда.

Чтобы избежать подобных ситуаций, прокуратура Великих Лук советует всегда внимательно читать документы, которые подписываете, не связываться с сомнительными организациями, никогда не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пин-коды, домашние адреса и другую личную информацию.

Нельзя открывать посторонним людям двери, всегда спрашивайте документы, особенно когда вам представляются сотрудниками социальных и иных служб.

В случае, если совершено мошенничество, необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Как отметили в пресс-службе, граждане вправе обратиться с данным заявлением в любой территориальный отдел полиции, должностные лица которого обязаны принять у вас заявление и выдать талон – уведомление.