12 азиатов задержали псковские пограничники в Пыталовском районе

16:45, 20 апреля 2018, ПАИ

В рамках совместной пограничной операции «Кордон-2018» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Государственной пограничной охраны МВД Латвии пересекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, 12 выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии попытались незаконно пересечь российско-латвийскую границу в Пыталовском районе.

Получив информацию о возможном нарушении, пограничники двух государств в тесном взаимодействии организовали поиск злоумышленников.

Как рассказали в пресс-службе, благодаря четким и скоординированным совместным действиям, в совокупности с применением современных технических средств, всех иностранцев задержали.

На основании решения Пыталовского районного суда десять граждан привлекли к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В отношении двоих возбудили уголовные дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы.