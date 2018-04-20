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Общество

12 азиатов задержали псковские пограничники в Пыталовском районе

В рамках совместной пограничной операции «Кордон-2018» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Государственной пограничной охраны МВД Латвии пересекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан. Как  сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, 12 выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии попытались незаконно пересечь российско-латвийскую границу в Пыталовском районе.

Получив информацию о возможном нарушении, пограничники двух государств в тесном взаимодействии организовали поиск злоумышленников.

Как рассказали в пресс-службе, благодаря четким и скоординированным совместным действиям, в совокупности с применением современных технических средств, всех иностранцев задержали.

На основании решения Пыталовского районного суда десять граждан привлекли к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В отношении двоих возбудили уголовные дела за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

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