Игра на чужом поле

19:36, 20 апреля 2018, ПАИ

В прокат вышла картина «Тренер» - режиссерский дебют Данилы Козловского в большом кино. В своем первом фильме самый востребованный в современной России актер захотел рассказать о нелегкой судьбе отечественного футбола через описание трудного пути к пьедесталу вымышленной провинциальной команды «Метеор». Муслим Камалов проверил, насколько уверенно Данила Козловский чувствует себя в режиссерском кресле.

В ходе ответственного матча российской сборной с румынами капитан Юрий «Чёрная борода» Столешников (Данила Козловский) получает смачный удар по ногам в штрафной площади и зарабатывает драгоценный пенальти. А это, в свою очередь, – шанс для российской сборной выиграть матч и продвинуться вперед в турнирной таблице. Зализав «бо-бо» на коленке и смахнув с лица ручьи пота, Столешников, руководствуясь старым футбольным правилом «кто заработал, тот и бьет», ставит мяч на газон, концентрируется, собирается с мыслями, разбегается и… не забивает. «Что ж, это фиаско, братан», - отчетливо читается в глазах болельщиков. Раздраженный Столешников сначала берется за голову, не верит своим глазам и кривым нижним конечностям, а через минуту уже бьет по морде вылезшего на поле недовольного фаната, провоцируя тем самым всеобщее фанатское восстание, похлеще, чем на Болотной. Этим провальным матчем и заканчивается звездная карьера Столешникова – тренер даже не предоставляет ему шанса сыграть «прощальную игру».

И вот, после внезапной коротенькой ходки в КПЗ за передрягу с ментами и титра «прошло два года», отшельник Столешников уже бодро месит грязь, играя в регби (что, конечно же, для российской глубинки в порядке вещей) вместе с пузатыми деревенскими мужичками. Вскоре один no-name парень (на самом деле, он друг главного героя, но мы об этом никогда не узнаем) на трибуне подзывает чумазого Столешникова и передает ему конвертик с личными карточками игроков некой краснодарской футбольной команды «Метеор». Экс-форварду российской сборной предложено стать ее тренером и вывести провинциалов в первую лигу, а там, глядишь, и в Лигу чемпионов.

Данила Козловский в отдельном представлении (к счастью) не нуждается: автографы у него не берут разве что кошки с собачками, а сам он смело открывает ногой дверь уже практически каждой крупной российской студии. Ему – 32, за актерскими плечами – аж 43 работы. Пожалуй, сейчас каждый уважающий себя востребованный и знаменитый актер имеет чудесное (а иногда и нет) свойство эволюционировать в режиссера, словно гусеница, которая потом превращается в бабочку. Вопрос только в том, насколько яркие у этой «бабочки» будут крылья, и как высоко она сможет взлететь, впервые взмахнув ими.

За примерами далеко ходить не будем - тут вот совсем недавно удачно выстрелил Джон Красински с «Тихим местом». Ещё, безусловно, следует вспомнить Бена Аффлека, Джорджа Клуни, Мела Гибсона и, конечно, Джеймса Франко. Правда если все эти заезженные голливудские звезды кинулись в свое время снимать что-то более-менее оригинальное, интересное, с нетривиальным сюжетом и сценарием, да и попросту рискнули поэкспериментировать, то наш Данила Козловский пошел по уже хорошенько протоптанной дорожке спортивного блокбастера, дабы перестраховаться и не сгинуть по случайности во мраке неудачи.

Оглядываясь на дебютантов (зарубежных и российских) и их работы, возникает закономерный и ожидаемый вопрос - почему Козловский решился снять кино именно о футболе? Ответ, к счастью, не заставляет себя ждать: сюжет донельзя типичен и прост в исполнении, а духоподъемные спортивные баталии, как мы знаем, сейчас в российском кино только-только начали заслуживать доверие зрителей. Да и на питчингах «Фонда кино» на такое «патриотическое» выбить денежки не составит труда – сценарий даже не откроют. Поэтому «Тренер» - это определенно беспроигрышный вариант, особенно когда на носу Чемпионат мира и «дух наших» поднимать все-таки как-то надо. Проблема лишь в том, что попасть точно в народный спортивный нерв, сильно зацепить, как это сделал Антон Мегердичев в «Движении вверх», Козловскому удается с огромным трудом.

Самой большой палкой, которую вставил в колеса «Тренера» Козловский, оказывается явная сценарная неопределенность, из-за которой картина получилась обо всем и в то же время ровным счетом ни о чем. После динамичной завязки в духе бойкого «Костолома» Барри Сколника (и еще, наверное, миллиона голливудских и английских b-movie 90-х), история начинает размазываться ровным жирным слоем. И нам с ходу нужно оперативно вникнуть в лав-стори, проникнуться проблемой отцов и детей, лицезреть тренерские амбиции, а также начать ненавидеть сильных и беспощадных, жалея слабых. Последнее, к слову, – самый, что ни на есть, штампованный стержневой инструмент, который был придуман для пустяшных тинэйджерких фильмов о спортсменах-аутсайдерах. Но в «Тренере» даже этот прием не смог сработать правильно: из-за пресной актерской игры «футболистов», скомканности эпизодов и отсутствия эмоциональности нам становится совершенно наплевать на команду и тренера. Исход, который становится ясен сразу после пролога под трек Kaleo - Way Down We Go и начальных титров (степени убогости которых можно было бы посвятить отдельный трактат) и к которому фильм движется мучительно долго (2,5 часа хронометража!), уже не столь важен. Про него забываешь практически сразу, здесь хеппи-энд - гол, победа, кубок, чемпионат мира, - да что угодно, - неизбежен. И это поймет даже зритель средней насмотренности.

Другая проблема кроется в «перетягивании одеяла» на себя. Тут нужно понимать, что амбиции Козловского простираются далеко за пределы футбольного блокбастера и фильм, как того и стоило ожидать, немножко не об этом. «Тренер» задуман как масштабная метафора, где тренер – это режиссер на перепутье, а команда – творение, картина, работа, над которой нужно усердно трудиться. В итоге получилось так, что в фильме Козловского, простите, слишком много Козловского с его мучениями-гонениями, томных взглядов и тяжелых вздохов. А остальным персонажам крайне не достает воздуха и внимания.

Кислорода не хватает и самой картинке. Казалось бы, такой талантливый оператор, как Федор Лясс («Оттепель», «Хардкор», «Духless», «Ледокол») мог бы и обойтись без постоянных крупных планов, излишней детальности, проездов по бровке крыш стадионов и расфокусных пробежек на матчах, где режиссер монтажа совсем сходит с ума, а саундтрек покушается на композиции Ханса Циммера.

«Тренер» проигрывает тому же «Движению вверх» с разгромным счетом: фильму попросту не достает сильной эмоциональной встряски, динамики. Хотя в последней трети картины Козловский демонстрирует несколько зрелищных моментов, созданные опять же в слоу-мо, но по напряжению они не дотягивают до планки Мегердичева. Можно напичкать картину мелькающим лыбящимся талисманом Дмитрием Сычевым, написать в конце пафосную цитату тренера «Ливерпуля» Билла Шенкли, миллион раз пролететь камерой над Новороссийском, пригласить на роль мужлана Ирину Горбачеву, передать привет Гаю Ричи. Но без захватывающей стержневой истории все это не имеет ровным счетом никакого смысла, и даже «Убойный футбол» Стивена Чоу покажется в разы интереснее.