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Политика

В структуре администрации Пскова появится новый комитет

Вместо отдела по реализации программ приграничного сотрудничества в администрации Пскова предлагается создать комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму.   Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соответствующий документ представила управляющая делами администрации города Галина Петрова на заседании комитета Псковской городской Думы по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму под председательством депутата Валерия Тюменцева сегодня, 20 апреля.

Отмечается, что изменения повысят эффективность и результативность работы в туристической отрасли.

Данные организационно-штатные мероприятия проводятся в связи с возложением на структурное подразделение дополнительных функций по реализации мер по развитию туризма в Пскове, продвижению туристского потенциала нашего города в рамках участия в федеральных, региональных и международных туристических маршрутах, таких, как «Серебряное ожерелье России», «Ганзейский Псков», «Культурные маршруты Совета Европы» и других, а также по популяризации туристских ресурсов Пскова на российский и зарубежный рынки.

Эти функции относились к компетенции Управления культуры администрации города Пскова. В ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Псковскую городскую Думу документ о внесении изменений в Положение об Управлении культуры администрации города в части исключения функций, относящихся к туристической деятельности.

Члены комитета поинтересовались, не повлекут ли изменения дополнительного финансирования, и управляющий делами ответила, что указанные организационно-штатные мероприятия не приведут к увеличению расходов на содержание муниципальных служащих администрации города Пскова. В итоге депутаты согласовали данные изменения и запланировали включить этот вопрос с рекомендацией «принять» в повестку очередной 9-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце апреля.

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