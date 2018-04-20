За наезд на пенсионерку великолучанка получила год ограничения свободы

16:42, 20 апреля 2018, ПАИ

Великолукский городской суда за наезд на пенсионерку назначил местной жительнице год ограничения свободы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствие установило, что в ноябре 2017 года во дворе дома по проспекту Ленина в Великих Луках 50-летняя великолучанка, управляя автомобилем «Рено Сандеро», при движении задним ходом не убедилась в безопасности своего маневра и совершила наезд на 76-летнюю пенсионерку. В результате ДТП здоровью пожилой женщины был причинен тяжкий вред.

Проведенная проверка показала, что женщина, находившаяся за рулем иномарки, ранее уже подвергалась административному наказанию. Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).