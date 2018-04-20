На «Секрет бессмертия» к 100-летию Бориса Заходера приглашают псковичей 22 апреля

17:07, 20 апреля 2018, ПАИ

22 апреля в 15:00 Центральная городская библиотека (Конная, 6) приглашает псковичей на программу «Секрет бессмертия» к 100-летию со дня рождения писателя, поэта и переводчика Бориса Заходера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Программа начнется с акции дарения библиотеке Татьяной Наместниковой книг о Винни-Пухе, изданных в разные годы и на разных языках. «Сначала я собирала Винни-Пуха в пересказе Бориса Заходера с иллюстрациями отечественных художников. Потом в коллекции стали появляться книги на языках разных народов. Несомненной удачей считаю приобретение факсимильного издания «Winnie-The-Pooh» 1956-го года (к 30-летию издания книги Алана Милна) и подарочное издание к 80-летию книги. Попутно приобретала книги о Винни-Пухе на украинском, эстонском, латышском, испанском, итальянском, японском... С радостью дарю книги читателям Центральной городской библиотеки Пскова. Настало время передать их людям», - отметила Татьяна Наместникова.

Как рассказали в пресс-службе, в этот день также откроется выставка авторской игрушки «Винни-Пух и все-все-все» Псковского кукольного дома, мастера которого принимают участие в профессиональных выставках кукольников в России и за рубежом. Этой выставкой художники обращаются к ребенку, который живет внутри каждого из нас. Для каждого посетившего выставку они приготовили открытку с изображением Винни-Пуха.

Напомним, Борис Заходер - лауреат многих литературных премий, в том числе Государственной премии Российской Федерации и Международной премии имени Г.Х. Андерсена. На его книгах росли поколения детей СССР, его переводы-пересказы «Винни-Пуха», «Алисы», «Питера Пэна» давно стали классикой. Он блистательно перевел на русский язык книгу о Винни-Пухе в 1960 году. Всякий, кто владеет двумя языками, может подтвердить, что перевод был сделан с изощренной точностью и гениальной изобретательностью. В подавляющем большинстве случаев переданы все предложения оригинала, и для интонаций, каламбуров и шуток Алана Милна найдены русские соответствия.