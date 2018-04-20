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Общество

Мальчик из Опочки лучше всех в России нарисовал охрану труда

Победителем Всероссийского конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» стал пятилетний Андрей Артемьев из Опочки, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по труду и занятости населения.

В госкомитете отметили, что выставка проходила с 10 по 12 апреля в рамках IV Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) в Сочи. На нее было заявлено более 1 тысячи работ из 38 субъектов РФ, в том числе и три лучшие конкурсные работы воспитанников образовательных организаций Псковской области.

Отметим, ВНОТ – это глобальный широкомасштабный форум, на котором обсуждаются вопросы улучшения системы охраны и безопасности труда, экологии и сохранения здоровья. На ВНОТ демонстрируются лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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