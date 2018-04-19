Владимир Яников принял участие в заседании комитета ПАСЗР по правовым вопросам

16:58, 20 апреля 2018, ПАИ

В Валдайском районе Новгородской области состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. Парламентарии из Санкт-Петербурга, республики Карелия, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа обсудили ряд законодательных инициатив, разработанных в регионах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, регион на заседании представлял председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников.

Председатель комитета ПАСЗР по правовым вопросам Денис Четырбок обратил внимание, что в новом составе комитет собирается уже в четвёртый раз. «За это время мы уже видим результаты нашей совместной работы. На прошлом заседании большинство рассматриваемых вопросов были связаны с административными правонарушениями, сегодня мы рассмотрим также ряд инициатив, связанных с финансовыми вопросами и другими темами», - отметил парламентарий.

Комитет поддержал инициативу, связанную с защитой имущественных прав граждан, которые заключили потребительский кредит (займ), обеспеченный залогом недвижимости. В ходе обсуждения отмечалось, что очень часто граждане берут займы «до зарплаты». Результатом таких сделок нередко является банкротство физического лица и принудительное изъятие жилья. При этом в 60% случаев принудительное изъятие заложенного имущества производится на основании судебных решений по искам физических лиц, не являющихся профессиональными участниками на рынке микрофинансирования. Такие судебные решения зачастую выносятся в порядке заочного производства, когда ответчик не присутствует на судебном процессе по причине его неуведомления.

Депутаты сошлись во мнении о необходимости обязательного нотариального удостоверения договора такого потребительского кредита, а также поддержали предложение об установлении процессуального запрета на рассмотрение в заочном порядке дел, вытекающих из таких договоров.

Обсуждение членов комитета вызвала законодательная инициатива, связанная с необходимостью совершенствования механизма осуществления компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок. Было принято решение доработать этот вопрос и рассмотреть на заседании Конференции ПАСЗР.

Также парламентарии поддержали ряд инициатив, предусматривающих внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

В частности, было предложено ужесточить административную ответственность за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. В настоящее время нарушители отделываются штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. По мнению первого заместителя председателя Мурманской областной Думы Владимира Мищенко, целесообразно повысить уровень ответственности нарушителей, установив сумму штрафа в размере от тридцати до ста тысяч рублей.

Кроме того, депутаты обсудили проблему нелегальной деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси и поддержали предложение о введении отдельных составов административных правонарушений для нелегальных перевозчиков. Также на заседании был рассмотрен законопроект, связанный с установлением порядка отмены постановления по делу об административном правонарушении, зафиксированного с применением специальных технических средств, в случае выявления их некорректной работы.

Законодательные инициативы, поддержанные членами комитета, будут внесены на рассмотрение Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.