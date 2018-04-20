Леонид Гелибтерман о развитии гастрономического туризма: Просто надо работать и думать

18:00, 20 апреля 2018, ПАИ

Количество участников Международного этногастрономического форума «Вкус без границ» в этом году превысило 100 человек. В Псков съехались производители продуктов питания со всей области, а также гости из Прибалтики и российских городов, вошедших в «Серебряное ожерелье», чтобы, как говорится, себя показать и на других посмотреть. Ключевой фигурой среди VIP-гостей стал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, член президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман. В интервью Псковскому агентству информации он рассказал, почему отложив все свои дела приехал на форум, и как Псковской области начать зарабатывать на гастрономическом туризме.

- 19 апреля вы участвовали в работе первого дня форума. Как вы оцениваете увиденное, услашанное и попробованное, насколько полезно такое мероприятие для развития Псковской области?

- Польза, на мой взгляд, очень большая, потому что поднимается важная тема. Собираются люди, которым эта тема интересна, и они собираются не по принципу административного нажима, а приходят сами. Это очень важно, что такое количество людей в Псковской области интересуется темой гастрономического туризма. Это очень разные люди – и рестораторы, и фермеры, и представители различных общественных структур, представители администраций разных уровней, разных министерств и ведомств.

Второй важный момент - форум международный. Приезжают коллеги из разных стран, и в наше непростое время очень важно поддерживать международный диалог, в том числе с соседями. И третье, из того, что я увидел – очень хорошо для вашего региона участие в проекте Baltic Sea Food, это очень здорово. Я был частью этого проекта, когда он начинался, и очень рад, что Псков подхватил эту идею и активно участвует в нем. Я думаю, проект очень много может дать региону.

Кроме того, для людей чисто по-человечески очень важно увидеть, что ты не одинок. Я сегодня на пленарном заседании сказал, что очень приятно видеть так много людей, которым не всё равно. Человек занимается фермерством, света божьего не видит, вскапывая грядки, доя коров, делая сыр, а тут он видит, что есть такие же, как он. А есть еще и люди, которые могут помочь, в том числе и сбытом, дать совет по-дружески. Поэтому это очень хорошее, полезное дело. И мне очень приятно, что я могу какую-то свою лепту внести.

- Если сравнить псковский форум с аналогичными мероприятиями в других городах, какие можно отметить отличия, преимущества, недоработки?

- Вы только в начале пути. И есть регионы, которые этот путь начали раньше. Но, может быть, у них ресурсов больше. Я не хочу сравнивать, что лучше, что хуже, где более масштабные мероприятия, где менее. Сравнивать такие вещи не имеет смысла. У вас одно население по объему, одна экономическая ситуация, в других регионах всё может выглядеть по-другому. Условно - зал шикарнее, людей больше. Зачем это сравнивать? Вы должны делать так, чтобы для вас ваши форматы были самые эффективные. Я бы на этом сосредоточился.

Ну и, хочу сказать, что крайне важно участие первых лиц региона в такого рода мероприятиях. Потому что сигнал для всего бизнес-сообщества и для чиновников – то, что руководитель уделяет внимание. Когда всё доносится в виде докладных записок и меморандумов, многое теряется. Например, Алтайский край. Там очень сильно развивается гастрономический туризм. Почему? Потому что губернатор лично приезжает на выставки в Москве и лично проводит презентацию Алтайского края. Вот пример, как это может быть.

- Насколько высоко вы оцениваете потенциал Псковской области в сфере развития гастрономического туризма?

- Я к вам приехал, отложив очень много дел. Я на ночной поезд успел до Петербурга за 10 минут до его отхода, потому что только завершил свой рабочий день. Примчался к вам, чтобы провести время с вами. Я вас уверяю, что мне есть чем заняться по жизни. Поэтому если я приехал, значит, я вижу, что у вас может быть движение. И, прежде всего, почему – потому что у вас есть очень неравнодушные люди, которые очень искренне хотят это двигать. Они стараются, как могут, как умеют, в силу своего опыта. Когда ты видишь, что есть такая группа людей, которым не всё равно и которые очень стараются развить свой регион в этой области, я считаю, что дело более опытных, таких как я, – оказать помощь и содействие. Это основная причина, почему я здесь.

- Каковы, на ваш взгляд, основные трудности в развитии гастрономического туризма в регионах, в том числе в Псковской области? Что нужно делать для успешного развития этого направления туризма?

- Первый вопрос, который нужно решить - ставите вы на гастрономический туризм как на стратегическую линию или не ставите. Второй вопрос, который надо решить, если это стратегическое направление, - создать группу представителей власти и бизнеса в формате государственно-частного партнерства, которое будет строить стратегический план. И там должны быть учтены интересы всех сторон.

Если своего опыта не хватит, значит, пригласите из других регионов экспертов по каким-то вопросам. Должен быть очень четкий план, и после этого его надо запустить в жизнь. И изо дня в день этим заниматься. Я вполне допускаю, что необходимо будет даже сделать некие структурные изменения в управлении этим проектом внутри регионального правительства. Потому что, с одной стороны, понятно, что этот вопрос связан тесно с культурой. С другой стороны, мне совершенно четко понятно, что этот вопрос связан и с экономикой. Гастрономический туризм – это отрасль, которая должна зарабатывать деньги для региона, эти деньги будут оставаться здесь. Поэтому вполне возможно, что тут какие-то придётся принимать решения. Ну а дальше – стиснув зубы, изо дня в день работать.

- Вы уже успели попробовать блюда псковской кухни? Существует ли само понятие «псковская кухня» на данный момент?

- Я пока не знаю. Что-то я, конечно, попробовал. Для того, чтобы сказать «псковская кухня», этого мало. Проект Baltic Sea Food начинался с того, что эксперты из 10 стран, которые имеют выход к Балтии, обсуждали, что такое балтийская кухня. Потому что она вроде бы есть, но она не описана никаким образом. Не описаны основные методы приготовления, способы обработки продуктов, собственно, сами продукты не описаны, которые входят в балтийскую кухню. Больше года эксперты работали над понятийным аппаратом. Вы меня сейчас спрашиваете про псковскую кухню. Кто-нибудь хоть один день потратил на создание понятийного аппарата и на определение этого всего? В теории – кухню, которая есть в Псковской области, мы называем «псковская кухня». И на этом всё. Дальше же надо систематизировать понятийный аппарат с рестораторами, с краеведами.

- Известны ли какие-то гастрономические бренды Псковской области за пределами региона, вы о них слышали? Есть ли псковские блюда, которые могли бы стать знаковыми для субъекта? Какие рекомендации вы можете дать по продвижению гастрономических брендов?

- Слышать-то я слышал. Но от «слышал» до бренда большой путь. Самый ли оригинальный тульский пряник в мире пряников? Нет. Они поработали над этим. А Белёв [город в Тульской области - ПАИ]? Есть коломенская пастила, есть белёвская. Причем, коломенская пастила активно начинала, и они развивались. А Белёв со своей пастилой взялся за дело с коммерческой точки зрения. Сейчас пять производителей белёвской пастилы. Если вы спросите, какая пастила на слуху, вам люди скажут: «Белёвская». Потому что она в федеральных торговых сетях представлена. Они и за границей продают. Ты можешь какой-то продукт иметь, но нужно абсолютно четко понимать, что его надо продвигать. А кто продвигает изборский пряник? Я не знаю. Нужно заняться созданием продукта, его упаковкой, его дистрибуцией и продвижением. Все имеет свою очередность. Чудес-то не бывает. А хочется.

- Реально ли Псковской области зарабатывать на гастрономическом туризме, сможет ли он кардинально повлиять на развитие региона?

- Очень много регионов в мире, которые зарабатывают на гастрономическом туризме. Вы, наверное, слышали про пармскую ветчину, про сыр Грюйер. Это маленькие деревушки, маленькие локации. Я сегодня буду выступать и рассказывать о фестивале в маленьком городке Буньоль, который расположен в Валенсии в Испании, где небольшое количество жителей зарабатывает на одном этом фестивале больше 100 млн евро. Это фестиваль, а есть отели, которые развиваются, потому люди приезжают посмотреть производство сыра. Любой бренд – это всегда гастрономический туризм, это всегда очень много мероприятий, которые вокруг этого накручены. У нас замечательный пример – «Абрау Дюрсо» в Краснодарском крае. «Абрау Дюрсо» официально посещает за год более 300 тысяч человек, которые покупают билет на посещение винодельни. Как вы думаете, на чём «Абрау Дюрсо» зарабатывает? Они зарабатывают на туристах денег не меньше, чем на продаже вина.

Над этим надо просто работать. Просто надо работать и думать. И, естественно, придется какие-то ресурсы вкладывать, без этого чуда не произойдет.