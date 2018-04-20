44-й Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 20 апреля

17:03, 20 апреля 2018, ПАИ

С 20 по 22 апреля БКЗ Псковской областной филармонии приглашает псковичей на 44-й Фестиваль русской музыки имени М.П.Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Откроет фестиваль концерт симфонического оркестра Псковской областной филармонии под управлением дирижера Николая Хондзинского. В программе прозвучат: сюита С.С. Прокофьева – старинная история любви Ромео и Джульетты. Тему борьбы с фатальной судьбой продолжит четвертая симфония П.И.Чайковского - первое драматическое произведение в русской симфонии.

На второй день фестиваля выступит оркестр Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева. «Одна из наиболее ярких «восточных» партитур Н. А. Римского-Корсакова, «Шехеразада», погрузит зрителя в атмосферу звучания восточной музыки», - отметили в ТКД. Также во втором отделении прозвучит сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» - сюита, сотканная из фортепианных миниатюр-картинок.

Завершит фестиваль концерт латвийской группы DAGAMBA «Прогрессивная классика». «Группа DAGAMBA смешала классическую музыку и рок-н-ролл, добившись яркого успеха. Неоднократные номинанты премии Золотой микрофон, DAGAMBA участвовали в конкурсе Евровидение 2012, а так же успели выступить на крупнейшем итальянском фестивале «Artisti in Piazza», - рассказали в ТКД.

Кроме того, 20 апреля в галерее «Цех» откроется выставка фотографа Анны Данилочкиной «Земля особого назначения», на которой будут представлены фотографии Соловецких островов. «У Соловецких островов особое назначение в истории Русской земли. Это чувствует каждый, приезжающий сюда с открытым сердцем. Ни в каком другом месте не кричат безгласные камни. Нигде больше не разговаривает штилевое море, и нигде не поют в безветренный день деревья. Задача путешественника – не заглушить эту немую речь, услышать в этой тишине повесть: страшную, но заманчиво-восхитительную, пугающую, но жизнеутверждающую», - говорится в аннотации к выставке.

Приобрети билеты на фестиваль можно на сайте и в кассе филармонии.